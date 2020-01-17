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حوادث

حبس شخصين لحيازتهما حشيش بميدان رمسيس

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:01 ص
حبس شخصين لحيازتهما
حبس شخصين لحيازتهما حشيش بميدان رمسيس
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رامي المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لحيازتهما حشيش بميدان رمسيس.

تمكن المقدم محمد رضا، رئيس مباحث الأزبكية، الخميس، من ضبط مزارعين من محافظة أسيوط متلبسين بتجارة الحشيش، حال وجودهما بميدان رمسيس دائرة القسم، وذلك بناء على إخبارية وتحريات سابقة.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، ومبلغ مالي 1000 جنيه.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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