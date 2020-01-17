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رياضة

منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:45 ص
الاجتماع الفنى للمباراة
الاجتماع الفنى للمباراة
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يسرى غازى
اختتم منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة في مواجهة المنتخب المغربي .

وعقد الاجتماع بحضور السيدة ميرفت حسين مراقب المباراة وطاقم التحكيم الجزائري بقيادة لمياء عثمان حكم ساحة وفريال اسمي مساعد أول وحنان الغالي مساعد ثاني ومحجوبة مصطفى حكم رابع، وممثلي المنتخب الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية ومصطفي منير المدرب العام للمنتخب المصري ورحاب ممدوح المدير الإداري والدكتور أحمد بسيوني طبيب المنتخب وشريف نعيم مسئول المهمات بالإضافة إلي مندوبي المنتخب المغربي بقيادة خديجة ايليا رئيس البعثة ومونيا سياس .

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء ومراسم ما قبل بداية المباراة.

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الاسود والجوارب السوداء وترتدي حارس المرمي اللون الموف فيما يرتدي المنتخب المغربي طاقم اخضر كامل وترتدي حارس المرمي اللون الاصفر .

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب المغرب غدا الجمعة في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات والمقرر إقامتها علي استاد بتروسبورت في الثانية والنصف ظهرا .

منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور
منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور
منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور
منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور
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