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اقتصاد

12.6 مليار جنيه تداولات البورصة الأسبوع المنقضي

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:10 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ذكر التقرير الأسبوعي للبورصة انخفاض قيم التداول - خلال الأسبوع الحالي - لتبلغ 6ر12 مليار جنيه من خلال تداول 059ر1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر13 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ولفت الى أن الأسهم استحوذت على 56ر32 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 44ر67% خلال أسبوع.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر64% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 6ر25% والعرب على 1ر10% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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