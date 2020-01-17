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فن

فيلم صندوق الدنيا في دور العرض فبراير المقبل

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:01 ص
فيلم صندوق الدنيا
فيلم صندوق الدنيا
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محمد نبيـل
أعلن صناع فيلم "صندوق الدنيا" عن طرحه فى دور العرض السينمائى خلال شهر فبراير المقبل.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص حول عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، أحمد كمال، عمرو القاضي، علاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري.

الفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production.
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