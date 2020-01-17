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بين الناس

القمامة هتدخل بيوتنا.. أهالي أحمد حلمي يستغيثون

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ مينا يوسف رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشتكي فيها من انتشار القمامة بشارع أحمد حلمي بمحافظة القاهرة .

وقال يوسف ، في شكواه نعانى نحن أهالى شارع أحمد حلمي بمحافظة القاهرة ، من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذي يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.

وطالب المسؤولين برفع القمامة من الشوارع رأفة بحال الأهلى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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