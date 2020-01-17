القمامة هتدخل بيوتنا.. أهالي أحمد حلمي يستغيثون

أرسل القارئ مينا يوسف رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشتكي فيها من انتشار القمامة بشارع أحمد حلمي بمحافظة القاهرة .





وقال يوسف ، في شكواه نعانى نحن أهالى شارع أحمد حلمي بمحافظة القاهرة ، من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذي يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.





وطالب المسؤولين برفع القمامة من الشوارع رأفة بحال الأهلى.



