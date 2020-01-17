أحمد عصام لاعب سموحة يشارك بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

وقع اختيار الجهاز الفني لتنس الطاولة التابع للاتحاد الرياضي المصري للقدرات الخاصة علي نجم نادي سموحة وفريق (أبطال بلا حدود) أحمد عصام الدين محمد إبراهيم للإنضمام إلى الفريق المشارك في بطولة مصر الدولية والمقرر إقامتها في الفترة من 30 يناير وحتى 4 فبراير بنادي الاوليمبي السكندري.



وينضم نجم سموحة إلي المنتخب قبل إنطلاق فاعليات البطولة بيوم واحد يذكر أن الجهاز الفني لنادي سموحة (أبطال بلا حدود) يقوده الكابتن محمد صقر.