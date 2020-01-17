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اقتصاد

151 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة في أسبوع

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ذكر التقرير الأسبوعي للبورصة أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7ر151 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر87 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 3ر65% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما استحوذ الأجانب على 5ر25% وسجل العرب 2ر9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5ر161 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 151 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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