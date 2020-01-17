هاشتاج الهلال والاتفاق يتصدر تويتر بعد مباراة ربع النهائي كأس الملك



يحسب لـ الاتفاق العودة بالنتيجة وعدم التأثر بالطرد ؛ صالح الشهري يثبت في كل حضور بأنه يسحق كل فرصة تمنح له .‎#الدوري_مع_وليد ‎#الهلال_الاتفاق.



وقال آخرون: مباراة تفوق الزعيم في أغلب تفاصيلها عاب نجومه عدم استثمار الفرص يحسب لـ الاتفاق العودة بالنتيجة وعدم التأثر بالطرد ؛ صالح الشهري يثبت في كل حضور بأنه يسحق كل فرصة تمنح له ‎#الهلال_الاتفاق.



‏‎#الهلال_الاتفاق.. أحيي مدرب الاتفاق السعودي على طريقة لعبه رغم أن لاعب واحد من نادي الهلال يعادل ميزانية الاتفاق المدرب الوطني مظلووووم وعندنا تقديس الأجنبي وعدم الثقة في المدرب السعودي(واقول لهم الله ينصرهم).



يذكر ان الاتفاق خطف لقب كأس الملك من نادي الهلال مرتين عامي 1968 و1985م، حيث حقق فارس الدهناء الفوز في اللقاء الأول بنتيجة (4-2)، فيما انتهى اللقاء الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يتفوق فارس الدهناء بركلات الجزاء (4-3).





تصدر هاشتاج الهلال والاتفاق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب تأهل فريق الهلال السعودى إلى نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي ضيفه الاتفاق، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس على ملعب "محيط الرعب"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الملك.وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:‏‎كل مباراة يفوز فيها ‎#الهلال..تفتح دور العزاء ويبدأ النواح من المختصين في هذا الموقف مرت دهور وحال هؤلاء يتدهور الى الاسوأ، فشكرا لله ثم للهلال انه فرح جماهيره ورفع شأنهم واصبحوا على بعد مسافه سنين ضوئية عن الفاشلين والمحبطين الذين شابوا على قارعة الطريق في اسوأ حال 💙‎#الهلال_الاتفاق.‏مبروك الفوز يا زعماء .. 💙💙‎#الهلال_الاتفاق...نجم مباراة "الهلال والاتفاق" في دور الـ8 من "كأس خادم الحرمين الشريفين" ‎#كورة_روتانا ‎#الهلال_الاتفاق.‏مبروك لـ ‎#الهلال وحظ أوفر لـ ‎#الاتفاقمباراة تفوق الزعيم في أغلب تفاصيلها عاب نجومه عدم استثمار الفرص ..