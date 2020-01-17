أهالي حدائق الأهرام يستغيثون من الشوارع غير الممهدة

أرسلت القارئة يارا امين شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من عدم سفلتة الطرق بحدائق الاهرام البوابة الثالثة بمحافظة الجيزة .

وقالت امين في شكواها، نحن سكان منطقة حدائق

الأهرام

نعاني من عدم سفلتة الطرق بحدائق الاهرام وتم تجهيز الطرق بالسن الأبيض ليتم بعد ذلك سفلتة الطرق ولكن تم فرش السن الأبيض منذ

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من 3 شهور ولم يتم سفلتة الطرق حتى الان مما يؤثر بالسلب على السيارات .