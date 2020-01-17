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بين الناس

أهالي حدائق الأهرام يستغيثون من الشوارع غير الممهدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسلت القارئة يارا امين شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من عدم سفلتة الطرق بحدائق الاهرام البوابة الثالثة بمحافظة الجيزة .

وقالت امين في شكواها، نحن سكان منطقة حدائق الأهرام نعاني من عدم سفلتة الطرق بحدائق الاهرام وتم تجهيز الطرق بالسن الأبيض ليتم بعد ذلك سفلتة الطرق ولكن تم فرش السن الأبيض منذ أكثر من 3 شهور ولم يتم سفلتة الطرق حتى الان مما يؤثر بالسلب على السيارات .

وطالبت بضرورة رصف الشوارع الرئيسية والجانبية حفاظا على سلامة قاطني المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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