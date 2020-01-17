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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

أخبار التوك شو.. بكري: هذيان ورعب وذعر انتاب أبواق الإعلام التركي بعد افتتاح قاعدة برنيس.. مادلين طبر ترفع "جزمتها"على الهواء

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس، الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

بكري: هذيان ورعب وذعر انتاب أبواق الإعلام التركي بعد افتتاح قاعدة برنيس
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية لحظة مهمة في تاريخ مصر.

مادلين طبر ترفع "جزمتها" فوق طاولة المذيع على الهواء لهذا السبب
استنكرت الفنانة مادلين طبر الاتهامات التي يوجهها لها البعض من أنها تسعى دائما لـ«ركوب التريند»؛ موضحة أنها لا تحب ذلك، خاصة انه وفي إحدي المرات أصبحت تريند وحديث الساعة لانها ترتدي مايو لدرجة أنها كانت تبكي وطلبت من الجريدة التي نشرت ذلك حذف الصورة.

جودة عبد الخالق: المشير طنطاوي رجل محترم يخاف على مصر.. وأدى واجبه بضمير
قال جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إنه كان في المعارضة وجاء إلى السلطة وتولى منصب وزير التموين في 2011، مضيفا:" المشير طنطاوي وزير الدفاع أيام مبارك كنت أتعامل معه في البداية بدون حماسة وبقدر كبير من الحذر".

أستاذ هندسة البترول يوضح حقيقة استيراد الغاز من إسرائيل
قال رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، إن منتدي غاز شرق المتوسط يقدم أسعارا تنافسية بدلا من احتكارها من بعض الدول، مؤكدا ضرورة خلق بديل للتنافس لاستفادة الدول المستهلكة.

عزت العلايلي ينعى ماجدة الصباحي بكلمات مؤثرة
قال الفنان الكبير عزت العلايلي، إن الفنانة الراحلة ماجدة تاريخ عظيم كانت تمتلك الثقافة الحياتية التي جسدت في الأعمال الفنية، بالإضافة إلى أن لها رؤية عالية في الاقتصاد السينمائي وإيرادات الأفلام.

بعد زواجه من مصممة الأزياء.. هبة الأباصيري لـ محمود العسيلي: هي العروسة معاها واسطة؟
عرضت الإعلامية هبة الأباصيري أهم وأبرز الأخبار التي نالت إعجاب مستخدمي التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها أخبار زواج المطرب محمود العسيلي.

رئيس النواب الليبي لـ أردوغان: نحن أحفاد المختار لن نستسلم .. نموت أو ننتصر
قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، تعليقا على تهديدات أردوغان للمشير خليفة حفتر، :" أردوغان يقول ما يشاء ونستغرب قيام رئيس تركيا بإطلاق تهديدات وتبريرات غير معقولة لغزو ليبيا".

سمير صبري يكشف كواليس عيد ميلاد ماجدة الصباحي الأخير
قال الفنان الكبير سمير صبري، إنه حضر عيد ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الأخير، حيث كانت حاضرة الذهن وخفيفة الظل كعادتها، موضحا أنه شارك معها في بطولة عملين فنيين منهما ونسيت انى امرأة.


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بكري: هذيان ورعب وذعر انتاب أبواق الإعلام التركي بعد افتتاح قاعدة برنيس

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