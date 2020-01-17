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أخبار البلد

لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.. الإنتاج الحربي تصدر الفيديو الثامن من حملة "اعرف وزارة بلدك".. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:39 ص
وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
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كـريـم الـخـطـيـب
أصدرت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الثامن من فيديوهات حملة "اعرف وزارة بلدك" والتى أطلقتها الوزارة من منطلق إيمانها بأهمية توعية المواطنين بالدور الذى تقوم به وإستغلالها لفائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

استعرض الفيديو بعض جهود وزارة الإنتاج الحربي في مجال توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، والتي بدأت من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والوفد الوزاري المرافق للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل 2019.

وتم توقيع الاتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع ۲۰۰ الحربي» وشركة «فوتون» الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بكافة أنواعها في مصر.

و تهدف هذه الإتفاقية إلى تصنيع ۲۰۰۰ أتوبيس كهربائي بمصنع ۲۰۰ الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تبلغ 45% .

كما ذُكر بالفيديو أنه سيكون هناك مراحل تالية أخرى لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر وإنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية التي هي مستقبل المركبات في العالم كله، من خلال التفاوض مع شركات صينية للتصنيع المشترك لكل من الأتوبيسات السياحية والنقل بين المحافظات - الملاكي والأجرة.

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