ديروط تضم "ميسي" التليفونات على سبيل الإعارة

نجح مسئولي مجلس إدارة نادي ديروط، برئاسة محمد صلاح، رئيس النادي في إتمام التعاقد مع اللاعب عبدالله ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق تليفونات بني سويف، وذلك لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة ، خلال فترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



وقد سبق لعبدالله ميسي اللعب لفريق تليفونات بني سويف، ثم فريق الواسطى، ثم فريق المصرية للاتصالات، ثم فريق بني عبيد، ثم فريق التيلفونات مرة أخرى قبل أن ينضم مؤخرا لفريق ديروط على سبيل الإعارة .



ويسعى مجلس إدارة فريق ديروط لتدعيم صفوف الفريق للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثالث ، حيث أنهى فريق ديروط منافسات الدور الأول في المركز الحادي عشر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني برصيد 5 نقاط فقط.