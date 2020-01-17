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رياضة

سعد سمير: الأهلي الأفضل لوجود فايلر بجانب هذه الميزة .. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:16 ص
سعد سمير
سعد سمير
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محمد رشاد
أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه تطور للأفضل في الموسم الحالي نظرًا لامتلاكه المدرب السويسري رينيه فايلر الذي وصفه بصاحب الشخصية المتميزة.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال سعد سمير :"لدينا مدير فني لديه شخصية مميزة ويضع نظام للعب وللفريق، ما يجعل كل اللاعبين يسعون دائمًا للمشاركة وإقناعه".

وأضاف مدافع الأهلي :"هناك أشياء كثيرة تغيرت هذا الموسم، وبغض النظر عن فايلر، اللاعبون أيضًا بات لديهم رغبة أكبر في النجاح وتحقيق موسم استثنائي".

وتعرض سعد سمير للإصابة في وتر "أكيليس" لينتهي موسمه مبكرًا بعد أن عاد مؤخرًا للمشاركة بشكل تدريجي والدخول في حسابات رينيه فايلر.

وتابع سمير :"فايلر أخبرني أنني سأكون ضمن حساباته بعد الظهور بمستوى جيد في المباريات التي شاركت بها مؤخرًا، لكنني تعرضت للإصابة، وقدر الله وما شاء فعل".

وأنهى مدافع الأهلي بالحديث عن العائد للقلعة الحمراء :"كهربا لم يكن غريبًا علينا، نعرفه جيدًا، وهو يعرف كيفية النجاح في النادي الأهلي، ونحن أيضًا نوجه الوافدون دائمًا لتطبيق النظام الذي يساعده على النجاح في الأهلي".
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