معادن وطاقة ومياه جوفية.. خبير آثار يكشف أدلة تاريخية على امتلاك مصر لخزائن الأرض

أكد خبير الآثار د.عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن مصر تمتلك بالفعل خزائن الأرض كما ذكر بالقرآن الكريم،طبقا لقوله تعالي في سورة يوسف آية 55"قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِن الْأَرْض"،مما يؤكد وجود خزائن الأرض بمصر من معادن نفيسة وبترول وطاقة ومياه جوفية،لذلك كانت مطمعًا للغزاة عبر كل العصور.



وأشار د.عبد الرحيم إلى أن أول من اكتشف هذه الكنوز هو الملك خوفو وكان عصره من أزهى عصور الدولة القديمة،وكان عهد رخاء وازدهار وقد وضع فى قائمة عصور مصر الذهبية،وأطلق عليه اسم العصر الفيروزى نسبة لمناجم الفيروز التى اكتشفها خوفو بسيناء.



كما استطاعت حملاته الفنية والعلمية اكتشاف مناجم الديوريت بأسوان ومناجم الذهب بالنوبة وازدهرت فى عهده النهضة الثقافية التى أسسها إيمحوتب معبود الطب والهندسة وأول من استخدم الحجر فى البناء ووضع نظرياته الإنشائية



وقال ريحان أن الدراسات أكدت أن الأماكن الروحية المقدسة فى الأرض وفى مقدمتها الكعبة الشريفة بمكة المكرمة،تتميز بوجود الأنهار الجوفية التى لا تنضب أبدًا مثل ماء زمزم،وتشترك معها كل الأماكن المقدسة كالقدس وسيناء،والذى أقسم بهم سبحانه وتعالى فى سورة التين والمقصود بالتين والزيتون أرض القدس وطور سينين هى سيناء والبلد الأمين مكة المكرمة.



وأرض مصر كلها مقدسة فهى أرض وطئتها أقدام الأنبياء وعاش بها نبى الله إدريس وتربى بها نبى الله موسى واستضافت أنبياء الله إبراهيم ويعقوب ويوسف وتربى بها نبى الله موسى ولجأت إليها السيدة العذراء والسيد المسيح عليهم السلام.



ونوه إلى أن معابد مصر القديمة تميزت بوجود البحيرات المقدسة والحمامات الطبية التى تغذيها مياه عيون مقدسة،وأثبتت الأبحاث أن هذه الآبار تكون مشعة بالذبذبات الروحية التى انتقلت للأشجار والنباتات بالمنطقة،وقد استفادت مصر بجزء يسير من هذه الكنوز عبر العصور التاريخية ساهم فى ازدهار حضارتها المصرية القديمة والمسيحية والإسلامية.



وأوضح أن المناخ التى تعيشه مصر حاليًا من إعادة بناء شاملة أنهت عصور المسكنات هى أول البشائر،حيث اتجهت الدولة بالفعل إلى البحث عن كل مكنونات الثراء الحضارى والروحى بها وإعادة إحياؤها واكتشافها،وهذا الثراء الحضارى يضم فى طياته ثراءً ماديًا كبيرًا لأن الثراء الروحى فى مصر كان منبعًا للبحث عن كل ثرواتها واكتشافها.



وأشاد ريحان بما بدأته الدولة من إحياء السياحة الروحية المتمثلة فى المواقع المباركة التى مرت عليها العائلة المقدسة،والمواقع التى دفن بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الإسلامية المتنوعة بالقاهرة التاريخية.



وتابع:هناك اتفاقات بين مصر واليونان وقبرص على استغلال ثروات البحر المتوسط من بترول وغاز وهناك بشائر باكتشافات بترولية جديدة،وهذا يؤكد أن ثروات مصر تختبئ تحت أرفف مكتبات الجامعات ومراكز البحوث،من دراسات عظيمة تلقى الضوء على كنوز مصر المعدنية والزراعية وكنوز الصحراء الشرقية والغربية وسيناء من معادن وأحجار كريمة وبترول ومصادر مختلفة للطاقة ومياه جوفية.



علاوة على كنوزها الأثرية المكتشفة والمخبئة والتى ستكون مفتاح المستقبل لكشف خزائن الأرض،ومصر تولى اهتمامامًا بالعلم والعلماء وبدأت أولى خطوات الربط بين المجال النظرى والتطبيقى للاستفادة من الابتكارات العلمية وبراءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى.



وبدأت فى تهيئة مناخ آمن للاستثمار السياحى والاستثمار فى جميع المجالات وإزالة المعوقات ولو استمرت مصر على هذا النهج فهى فى طريقها لعصور الازدهار والرخاء وأوضح أن مناجم الذهب وكل الثروات موجودة بالتفصيل فى برديات مصر القديمة وسهل العثور على أماكنها وإعادة اكتشافها بالرجوع إلى هذه البرديات.