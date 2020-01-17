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رياضة

الكومى يطالب حسام البدرى بتحمل تكاليف سفره للندن: رد جزء من حق البلد عليك .. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:48 ص
حسام البدرى
حسام البدرى
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محمد رشاد
قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن النجم الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي لم نشاهده خاض أي مباراة منذ تولى حسام البدري قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم.

وتابع الكومي خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حسام البدري طلب الحصول على تذاكر طيران للسفر إلى أوروبا لمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين.

وأضاف أن حسام البدري يريد أن يسافر إلى لندن من أجل مصالحة محمد صلاح «عشان يعمل قعدة عرب» حتى يقنعه بالانضمام إلى المنتخب الوطني، متابعا : «بالمرة حسام البدري يعمل شوبنج في انجلترا».

وطالب الكومي من حسام البدري أن يتحمل تكاليف السفر إلى أوروبا لمتابعة المحترفين المصريين خاصة أنه يتلقى راتب شهري يبلغ 750 ألف جنيه وفي الفترة الحالية لا يؤدي أي مهام للمنتخب سوى مشاهدة اللاعبين في مبارياتهم المحلية في الدوري الممتاز، ووجه الكومي رسالة للبدري رسالة : «رد جزء من حق البلد عليك».
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