الغاية تبرر الوسيلة.. سعودي يصنع تليفريك في الصحراء بطريقة بسيطة.. شاهد

صناعة الألعاب والترفيه ليست صعبة ولا في حاجة إلى الكثير من التكاليف طالما هناك عقل مفكر يمكنه صناعة "تليفريك" حتى لو في الصحراء.



انتشر مقطع فيديو مثير للدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن استطاع صناعة "تليفريك" في الصحراء لإسعاد الأطفال، باستخدام أدوات بسيطة منها "إطارات السيارات" والحبال السميكة المتينة، بالإضافة إلى كرسي بلاستيكي صغير لأداء الغرض المطلوب.



ربط المواطن السعودي الحبل السميك بين سيارتي دفع رباعي يتوسطهم كرسي صغير مثبت جيدًا بالحبال، ليجلس عليه الأطفال.



يظهر في الفيديو المواطن وقد قاد سيارته إلى هضبة رملية ليمتد الحبل المربوط في سيارة أخرى بالأسفل، ينتهي بإطارات السيارات التي تعمل على صد وإيقاف الكرسي.



يجلس الطفل على الكرسي فينزل على الحبل بسرعة بنفس طريقة عمل التليفريك، ثم يتوقف عند الإطارات بعد هذه الرحلة التي بدت ممتعة للأطفال الموجودين.