مصمم الأكشن العالمي: السقا رقم 1 في مصر.. ومكي يجي منه.. فيديو

قال أحمد كاظم مصمم الأكشن العالمي، إن الفنان أحمد السقا رقم 1 في أدوار الحركة والأكشن في مصر، موضحا أن أحمد السقا قدم أدوار بارعة في «الأكشن» وأبرزهم «تيتو» و«مافيا».



وأضاف أحمد كاظم خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن أحمد السقا يقدم الأدوار بنفسه دون بحاجة الى دوبلير، مشيرا إلى أن إحدى شركات الإنتاج رفضت المخاطرة بالسقا ولكنه رفض وصمم على الحركة.



وأشار مصمم الأكشن العالمي، إلى أن الفنان أمير كرارة قدم أدوار الأكشن في أعمال فنية جيدة جدا منها «كلبش»، لافتا إلى أن الفنان أحمد مكي إذا قدم أدوار أكشن ستكون جيدة جدا، متابعا : «أحمد مكي يجي منه في أدوار الأكشن، وأتمني يقدم أعمال بها حركة».



ولفت إلى أن هناك فنانين إذا قدموا أدوار الأكشن سوف يؤدوا جيدا منهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبري، ويمكن توظيف الفنانين بالطريقة، مضيفا أن اللون الأسود ليس له علاقة بأدوار الأكشن.



ونوه إلى أن هناك أشياء تحدث في أعمال ليس لها علاقة بالاكشن بعض الفنانين يقدمونها الأن منهم من يفتح السيارة بقدميه ويضرب بأكثر من سلاح.