AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي: أردوغان معتوه ويعتبر ليبيا ولاية له

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لتحويل الدولة الليبية إلى ولاية له، مؤكدًا أن الشعب الليبي يواجه أحلام أردوغان بالسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

وأضاف المحجوب في مداخلة على قناة "الإخبارية" السعودية، الخميس: "نثمن الدور الروسي لتحقيق السلام في ليبيا ولن نفرط في حقوق الشعب".

وتابع: "أردوغان معتوه ويعتبر ليبيا ولاية له ويسعى لاختلاق المشاكل في سبيل تحقيق أطماعه".

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد قال إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار معربا عن استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي مرتقب الأحد في برلين.

وكتب ماس، في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عقب محادثات أجراها في بنغازي أن "المشير حفتر أوضح أنه يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة. كما وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار".

ويفترض أن تشارك في هذا المؤتمر عشر دول على الأقل هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.

ويأتي الإعلان عن القمة بعد دخول وقف هش لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشير خليفة حفتر: أردوغان مستعمر ومعتوه ولن يكون وصيا على ليبيا

المشير حفتر يوافق على حضور مؤتمر برلين

للقاء خليفة حفتر.. وزير الخارجية الألماني يصل بنغازي في زيارة عاجلة

وزير الخارجية الألماني: حفتر يوافق من حيث المبدأ على حضور مؤتمر برلين

حفتر لـ وزير الخارجية الألماني: متمسكون بمحاربة الإرهاب ونزع سلاح المليشيات

رسالة طيبة.. ميركل تعلق على مشاركة حفتر بمؤتمر برلين عن ليبيا

ترشيحاتنا

بالأسود القطيفة.. أصالة بإطلالة أنيقة بـ ليالي القصيم

اصطياد ثعلب بكفر شكر فى مطاردة مثيرة.. والمواطنون يستغيثون.. شاهد

أليو بادجي يصل إلى القاهرة.. ويجري الكشف الطبي غدا

رئيس البرلمان الليبي: سنستعين بـ مصر حال التدخل التركي وإرسال قوات عسكرية

علاء عبدالعال يكشف حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية

مدرب بيراميدز: الأهلي بعيد عن أندية الدوري وحظوظنا كبيرة في الكونفدرالية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة

بنطلون جلد أحمر.. نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية

أم أمريكية مهملة تتسبب في وفاة طفلها الرضيع غرقًا.. تركته لتدخين سيجارة