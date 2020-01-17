الجيش الليبي: أردوغان معتوه ويعتبر ليبيا ولاية له

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لتحويل الدولة الليبية إلى ولاية له، مؤكدًا أن الشعب الليبي يواجه أحلام أردوغان بالسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.



وأضاف المحجوب في مداخلة على قناة "الإخبارية" السعودية، الخميس: "نثمن الدور الروسي لتحقيق السلام في ليبيا ولن نفرط في حقوق الشعب".



وتابع: "أردوغان معتوه ويعتبر ليبيا ولاية له ويسعى لاختلاق المشاكل في سبيل تحقيق أطماعه".



وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد قال إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار معربا عن استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي مرتقب الأحد في برلين.



وكتب ماس، في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عقب محادثات أجراها في بنغازي أن "المشير حفتر أوضح أنه يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة. كما وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار".



ويفترض أن تشارك في هذا المؤتمر عشر دول على الأقل هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.



ويأتي الإعلان عن القمة بعد دخول وقف هش لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.