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فن

إدوارد: النجوم الشباب أثبتوا قدراتهم الفنية

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:01 ص
ادورد
ادورد
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شيري نبيل
قال النجم ادوارد أنه سعيد بوجود النجوم الشباب حيث استطاعوا أن يثبتوا قدراتهم الفنية ، وأنه ليس ضد وجودهم .

أضاف في تصريح لصدى البلد : نهائيا ، لاسباب عديدة أبرزها أنني أثق في المخرج مرقس عادل وقدراته في اختياراته وتسكين الأدوار بالإضافة الي أن هذه المجموعة من الفنانيين الشباب لديهم موهبة فنية والجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي أكدت هذا بالإضافة الي أننا في بداية عملنا الفني المنتجين والمخرجين أعطوا لنا فرصة كبيرة في التمثيل والأدوار والفنان الموهوب أستمر وأصبح نجم والعكس .

ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.

مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.
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