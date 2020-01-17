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مرأة

بتكلفة بسيطة..أبسط الطرق للتخلص من جفاف البشرة فى دقائق

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:30 ص
طرق التخلص من جفاف
طرق التخلص من جفاف البشرة
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نهى هجرس
تحتاج العديد من الفتيات إلى أهم النصائح البسيطة لتحافظى على نضارة بشرتها، ووفقًا لموقع "boldsky" أهم الطرق لتنظيف البشرة والحفاظ عليها.

لتجنب جفاف البشرة:-
- عليك تناول الفاكهة والخضراوات بكميات كبيرة بالإضافة إلى الأطعمة التى تحتوى على سوائل، و ايضا شرب العصائر والمياه. التقليل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، لأنها تمتص المعادن والأملاح الموجودة فى جسمك.

- عدم الإكثار من تناول الأطعمة المقلية وأيضًا الحلويات الشرقية و ذلك لأنها تساعد على ظهور البثور.

- عند غسل وجهك أكثر من مرة يمكن لذلك أن يؤدي لجفاف البشرة.

- عليكي تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A فهو يمنع جفاف البشرة ويعمل على ترطيبها ونضارتها، ويعتبر الجزر من أكثر الخضروات الغنية بهذا الفيتامين.

- يساعد فيتامين E على منع و التقليل من ظهور تجاعيد البشرة، وهو متوفر في المكسرات والزيوت النباتية المستخدمة فى الطبخ.

- يساعد فيتامين C على علاج توهج البشرة، و متوفر فى البرتقال – الفراولة – البطيخ.
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