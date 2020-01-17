بتكلفة بسيطة..أبسط الطرق للتخلص من جفاف البشرة فى دقائق

تحتاج العديد من الفتيات إلى أهم النصائح البسيطة لتحافظى على نضارة بشرتها، ووفقًا لموقع "boldsky" أهم الطرق لتنظيف البشرة والحفاظ عليها.



لتجنب جفاف البشرة:-

- عليك تناول الفاكهة والخضراوات بكميات كبيرة بالإضافة إلى الأطعمة التى تحتوى على سوائل، و ايضا شرب العصائر والمياه. التقليل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، لأنها تمتص المعادن والأملاح الموجودة فى جسمك.



- عدم الإكثار من تناول الأطعمة المقلية وأيضًا الحلويات الشرقية و ذلك لأنها تساعد على ظهور البثور.



- عند غسل وجهك أكثر من مرة يمكن لذلك أن يؤدي لجفاف البشرة.



- عليكي تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A فهو يمنع جفاف البشرة ويعمل على ترطيبها ونضارتها، ويعتبر الجزر من أكثر الخضروات الغنية بهذا الفيتامين.



- يساعد فيتامين E على منع و التقليل من ظهور تجاعيد البشرة، وهو متوفر في المكسرات والزيوت النباتية المستخدمة فى الطبخ.



- يساعد فيتامين C على علاج توهج البشرة، و متوفر فى البرتقال – الفراولة – البطيخ.