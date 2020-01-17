شريف منير زوج ياسمين عبد العزيز في "ونحب تانى ليه"

يقوم النجم شريف منير شخصية زوج النجمة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



من ناحية أخرى يصور شريف منير مشاهده فى فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله بمشاركة أحمد داوود ودينا الشربينى ونسرين أمين وجومانا مراد وعدد من ضيوف الشرف، كما يظهر كضيف شرف فى فيلم "راس السنة" المقرر طرحه فى السينمات يوم 5 فبراير المقبل ويشارك فى بطولته إياد نصار وإنجى المقدم وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك.