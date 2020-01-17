كأس فرنسا .. باو إلى دور الـ 16 بعد الفوز على بوردو في الأشواط الإضافية

تغلب فريق باو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الفرنسي على نظيره بوردو بثلاثة أهداف مقابل إثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ32 من كأس فرنسا.



المباراة التي جمعت الفريقين على استاد "دو خامياو" الفرنسي شهدت لعب أشواط إضافية بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 .



سجل مصطفي نامي الهدف الأول لصالح باو في الدقيقة 24، قبل أن يعادل جوش ماجا النتيجة في الدقيقة 41 لصالح بوردو.



وقبل نهاية الشوط الأول أعاد يانكوبا جارجو التقدم لفريق باو مرة أخرى في الدقيقة 44، وسجل نيكولاس دي بريفيل هدف التعادل لصالح بوردو في الدقيقة 83 .



قبل أن يهدي لمين جوي هدف الفوز لصالح باو في الوقت الإضافي بالتحديد في الدقيقة 117.



و يحتل نادي بوردو المركز الثالث عشر برصيد ستة وعشرين نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نانت في المركز الخامس، وبذلك غادر كلا من كأس فرنسا وكأس الرابطة.



