AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس فرنسا .. باو إلى دور الـ 16 بعد الفوز على بوردو في الأشواط الإضافية

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تغلب فريق باو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الفرنسي على نظيره بوردو بثلاثة أهداف مقابل إثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ32 من كأس فرنسا.

المباراة التي جمعت الفريقين على استاد "دو خامياو" الفرنسي شهدت لعب أشواط إضافية بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 .

سجل مصطفي نامي الهدف الأول لصالح باو في الدقيقة 24، قبل أن يعادل جوش ماجا النتيجة في الدقيقة 41 لصالح بوردو.

وقبل نهاية الشوط الأول أعاد يانكوبا جارجو التقدم لفريق باو مرة أخرى في الدقيقة 44، وسجل نيكولاس دي بريفيل هدف التعادل لصالح بوردو في الدقيقة 83 .

قبل أن يهدي لمين جوي هدف الفوز لصالح باو في الوقت الإضافي بالتحديد في الدقيقة 117.

و يحتل نادي بوردو المركز الثالث عشر برصيد ستة وعشرين نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نانت في المركز الخامس، وبذلك غادر كلا من كأس فرنسا وكأس الرابطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبيا تحقق أول فوز تحت قيادة البنزرتي بهدفين في شباك تنزانيا

الدوري الفرنسي.. مارسيليا يفوز على بوردو.. ونانت يفوز على ديجون

كأس فرنسا | باريس سان جيرمان يتأهل لربع النهائي وليون وبوردو يلحقان به

نتائج دور الـ 64 من كأس فرنسا | تأهل موناكو ورين

إلى الأشواط الإضافية .. الكويت الكويتي يفرض التعادل على الفيصلي في الوقت الأصلي

باريس سان جيرمان يكتسح موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

مجرم يحمل سكينا ضخما ويحاول غرسه بجسد ضابط.. شاهد ماذا حدث

مجدى عبدالغني يروى تفاصيل أزمة إيزى إيميكا والـ 16 ألف دولار

أول تعليق لـ ترامب على بدء محاكمته في مجلس الشيوخ

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

أليو بادجي يصل إلى القاهرة.. ويجري الكشف الطبي غدا

منافسو ليفربول في دوري الأبطال يتمنون لبادجي التوفيق في الأهلي.. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. دمية "مسكونة" تروع عائلة.. وهكذا تم التخلص منها

منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة