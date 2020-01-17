السينما هي الأساس.. مصمم الأكشن العالمي يطالب مصر بتقديم هذا النوع من الأفلام.. فيديو

قال أحمد كاظم مصمم الأكشن العالمي، إن أفضل الأعمال الفنية التي يفضل المشاركة فيها عن الحراسات والقوات الخاصة والحروب.



وأضاف كاظم خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أننا عانينا خلال الـ 5 سنوات الأخيرة من السينما، خاصة أن هناك أحداث يمكن أن تقدم خلال السينما.



وتابع مصمم الأكشن العالمي :«السينما هي الأساس في الدول كلها لذلك نطالب بالاهتمام بأدوار الأكشن لنواكب العالمية»، مضيفا أنه يتمنى أن تكون السينما المصرية في مكانها ووضعها على المستوى العالمي.



وأوضح أن لديه فريق خاص يعمل على نوعية الأفلام الأكشن وتصميم المعارك، منوها إلى أن بدايته كانت في الحراسات الخاصة منذ 15 عاما، وتولى اختصاصات كثيرة، حتى وصل إلى أعلى مستوى.



وأشار إلى أنه شارك في العديد من الأفلام السينمائية العالمية، لافتا إلى أن لديه فريقين الأول للحراسات والآخر للتمثيل.