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مرأة

تسبب الوفاة.. تعرف على أضرار شرب كمية كبيرة من المياه مرة واحدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:30 ص
أضرار شرب المياه
أضرار شرب المياه دفعة واحدة
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نهى هجرس
يحتاج جسم الأنسان إلى شرب المياه بشكل يومى، ولكن شرب المياه بشكل مفاجئ أو سريع يمكن أن يسبب الضرر للجسم بشكل كبير.

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أضرار شرب المياه على دفعة واحدة.


- قد يؤدي شرب كمية كبيرة من الماء على دفعة واحدة إلى فقدان الكلى عملها بشكل صحيح ، وذلك لعدم قدرتها على تنظيم مستويات الملح في الجسم.

- ويمكن أن ينخفض تركيز الصوديوم في الدم مما يؤدى إلى دخول الماء إلى الخلايا، وينتج عنه تضخم خلايا الجسم بما فيها خلايا الدماغ مسببة الصداع، والغثيان، وصعوبة التنفس، وتلف الدماغ الذى يمكن أن يسبب الوفاة.

- ولذلك يجب الانتباه بشكل كبير عند شرب المياه، وعدم تناول كميات كبيرة من المياه على دفعة واحدة وشرب كميات قليلة على فترات متباعدة.
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