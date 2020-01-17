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فن

جميلة السينما المصرية.. نرمين الفقى تنعى الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:39 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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سيد احمد
نعت الفنانة نرمين الفقى الفنانة ماجدة الصباحي ونشر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت نرمين الفقى قائلة " إنا لله وإنا إليه راجعون جميلة السينما المصرية السيدة ماجدة الصباحي في ذمة الله ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله يرحمها - البقاء لله

بدأت الفنانة الراحلة ماجدة حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدات عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت ماجدة عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من زوجها الفنان الراحل إيهاب نافع وهى غادة.

يذكر ان الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.
جميلة السينما المصرية.. نرمين الفقى تنعى الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي
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