شاهد..أمير توفيق يحتفل بصفقة الأهلي الجديدة في التجمع الخامس

وصل أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم الأهلي إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، اليوم الجمعه



ومن المقرر أن ينضم بادجي إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.



وحرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول، على استقبال اللاعب في مطار القاهرة الدولي لإنهاء الإجراءات.



وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، قد أعلن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من الشهر الجاري.



وظهر أمير توفيق بعد وصوله للقاهرة بوقت قليل بصحبة الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي في أحد مناطق التجمع الخامس حيث تم توجيه الدعوه للاعب لتناول وجبة العشاء.