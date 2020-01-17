الممر فيلم رائع.. مصمم الأكشن العالمي: مصر تعيش أفضل أوقاتها في الأكشن .. فيديو

أشاد أحمد كاظم مصمم الأكشن العالمي، بفيلم «الممر» وهو من الأعمال الرائعة، مضيفا: احنا دلوقتي أبتدينا نهتم بالأكشن بعد ما كنا نهتم بالدراما والكوميديا أكتر».



وقال كاظم خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إنه من الضروري تطوير السينما في أفلام الحركة والأكشن.



وأوضح مصمم الأكشن العالمي، أن مصر تعيش أفضل أوقاتها في الأكشن هذه الفترة ونحن بحاجة الي اهتمام بهذا النوع من الأعمال التي تعتمد على الحركة.



وتابع :«السينما هي الأساس في الدول كلها لذلك نطالب بالاهتمام بأدوار الأكشن لنواكب العالمية»، مضيفا أنه يتمنى أن تكون السينما المصرية في مكانها ووضعها على المستوى العالمي.