AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الممر فيلم رائع.. مصمم الأكشن العالمي: مصر تعيش أفضل أوقاتها في الأكشن .. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:01 ص
أحمد كاظم مصمم الأكشن
أحمد كاظم مصمم الأكشن العالمي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أشاد أحمد كاظم مصمم الأكشن العالمي، بفيلم «الممر» وهو من الأعمال الرائعة، مضيفا: احنا دلوقتي أبتدينا نهتم بالأكشن بعد ما كنا نهتم بالدراما والكوميديا أكتر».

وقال كاظم خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إنه من الضروري تطوير السينما في أفلام الحركة والأكشن.

وأوضح مصمم الأكشن العالمي، أن مصر تعيش أفضل أوقاتها في الأكشن هذه الفترة ونحن بحاجة الي اهتمام بهذا النوع من الأعمال التي تعتمد على الحركة.

وتابع :«السينما هي الأساس في الدول كلها لذلك نطالب بالاهتمام بأدوار الأكشن لنواكب العالمية»، مضيفا أنه يتمنى أن تكون السينما المصرية في مكانها ووضعها على المستوى العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جودي ..عن خسائر الشهرة والمجد

مصمم المعارك أحمد كاظم: بحلم أرفع مستوى أفلام الأكشن المصرية للعالمية

مصمم الأكشن العالمي: السقا رقم 1 في مصر.. ومكي يجي منه.. فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ ترامب على بدء محاكمته في مجلس الشيوخ

الإفتاء: يجوز للمرأة ارتداء بنطلون جينز بشرط

حب صادق .. أمير أشقر وزوجة سمراء .. و رئيس ومعلمته

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة

زوج مي فاروق يتعرض لحادث أليم

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد

بعد 6 أيام مدفونة تحت الجليد.. إنقاذ امرأة عجوز بصدفة غريبة

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة