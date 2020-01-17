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مرأة

لـ راحتك.. 7 خطوات تساعدك على التخلص من ضيق مساحة المطبخ

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:30 ص
أفكار للتخلص من ضيق
أفكار للتخلص من ضيق المطبخ
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نهى هجرس
يعد المطبخ الضيق من أكثر المشاكل التي تتعرض لها السيدات، وخاصة أنه يعد من الغرف المهمة في المنزل، ولذلك نقدم لكى أفضل الحلول للتخلص من ضيق المطبخ.

- استغلال المساحة العمودية من المطبخ بدلًا من الأفقية .
- يمكنك الاقتصاد في حجم وحدات التخزين بجعلها نصف الحجم المعتاد مثلًا ، وذلك سيوفر مساحة على الحوائط وفي الأرضيات . - يفضل أن يكون البوتجاز صغير الحجم .
- حاولي اختيار أرضية المطبخ والدواليب والسقف بألوان متقاربة مما يعطي شعورًا بالسعة .
- ارتفاع السقف واختيار اللون الفاتح لها يساعد على إعطاء شعور بالاتساع .
- استخدام الألوان الفاتحة في تأثيث المطبخ قدر الإمكان وتجنب الألوان القاتمة لأنها تزيد من الإحساس بالضيق .
- استخدام طاولة جانبية قابلة للطي عند عدم الاستخدام .
- استغلال الأركان والزوايا في المطبخ لأنها غالبًا مساحات ضائعة .
لـ راحتك.. 7 خطوات تساعدك على التخلص من ضيق مساحة المطبخ
لـ راحتك.. 7 خطوات تساعدك على التخلص من ضيق مساحة المطبخ
لـ راحتك.. 7 خطوات تساعدك على التخلص من ضيق مساحة المطبخ
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