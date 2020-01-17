لـ راحتك.. 7 خطوات تساعدك على التخلص من ضيق مساحة المطبخ

يعد المطبخ الضيق من أكثر المشاكل التي تتعرض لها السيدات، وخاصة أنه يعد من الغرف المهمة في المنزل، ولذلك نقدم لكى أفضل الحلول للتخلص من ضيق المطبخ.



- استغلال المساحة العمودية من المطبخ بدلًا من الأفقية .

- يمكنك الاقتصاد في حجم وحدات التخزين بجعلها نصف الحجم المعتاد مثلًا ، وذلك سيوفر مساحة على الحوائط وفي الأرضيات . - يفضل أن يكون البوتجاز صغير الحجم .

- حاولي اختيار أرضية المطبخ والدواليب والسقف بألوان متقاربة مما يعطي شعورًا بالسعة .

- ارتفاع السقف واختيار اللون الفاتح لها يساعد على إعطاء شعور بالاتساع .

- استخدام الألوان الفاتحة في تأثيث المطبخ قدر الإمكان وتجنب الألوان القاتمة لأنها تزيد من الإحساس بالضيق .

- استخدام طاولة جانبية قابلة للطي عند عدم الاستخدام .

- استغلال الأركان والزوايا في المطبخ لأنها غالبًا مساحات ضائعة .