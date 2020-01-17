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مرأة

عشان ما يعندش.. تعرفى على الأوقات والخطوات الصحيحة لتقديم الطعام لطفلك

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:31 ص
أوقات تقديم الطعام
أوقات تقديم الطعام لطفلك
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نهى هجرس
تعانى الكثير من الأمهات مع أطفالها، وذلك بسبب رفضهم الدائم للطعام وعدم الحصول على الغذاء الكافى، ووفقًا لموقع "parents" إليكى أهم الخطوات التى يفضل اتباعها فى التعامل معهم.

1-راقبي أوقات طفلك المفضلة لتناول الطعام :-
لا تجبري طفلك على تناول الطعام في وقت معين فرغبة تناول الطعام تختلف من طفل لآخر ، ولكن انتظري حتى يجوع يبدأ في طلب الطعام حينها قدمي الطعام بشكل يساعد على فتح شهيته وعدم رفضه له ،وبعدها حاولى تثبيت مواعيد تناول الطعام في الأوقات التي يشعر بالجوع فيها

2-معرفة السبب الرئيسي في رفض الطعام :
قد يكون طفلك فاقد للشهية ، أو ليس جائع في الوقت التي تقدمي له الطعام فيه أو بسبب عناده أو بسبب عدم حبه للطعام المقدم ،أو طلبه لأكله معينة ،لذلك يجب أن نعرف سبب الرفض أولًا وبعد ذلك نبدأ في حل المشكلة

3-جعل وقت الطعام وقت هادئ :
حاولي جعل الطفل يتناول الطعام في مكان ليس به أي مشتات أو ألعاب حتى يركز في الطعام ولا تجبريه على تناول كمية معينة

4-الحفاظ على وجود جو أسرى:-
حاولى دائمًا ترتيب وقت تناول الطعام في أوقات يكون فيها كافة أفراد الأسرة متواجدين في المنزل فذلك يشجع الطفل على المشاركة في تناول الطعام

5-تنوع الطعام وجعله سهل التناول :-
قد يصاب الطفل بالملل من الطعام الذي يقدم كل يوم بنفس الطريقة لذلك حاولي إعداد وصفات جديدة من الطعام، وحاولى متابعة المكونات التى يفضلوها فى الطعام مع التجديد بها لتقديم كل ما يحبونة.
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