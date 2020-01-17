هنفطر إيه النهاردة؟ فول بالصلصة والثوم مع الطعمية بالحمص اللذيذة

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التى يفضل تناولها بشكل صحيح وصحى، وذلك لحصول الجسم على الفيتامينات والغذاء الكافى الذى يمده بالطاقة التى يحتاجها.





المقادير لعمل الفول بالصلصة والثوم:

2 كوب

فول مدمس

نصف كوب زيت

ربع كوب عصير ليمون

2 فص ثوم مفروم

3 معلقة كبيرة صلصة طماطم

ربع كوب ماء

ملح

كمون









خطوات التحضير:-

يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يصفر.

تذاب الصلصة في الماء، وتخلط جيدًا ثم تضاف إلى الثوم.

تقلب جيدًا، وتترك لمدة 5 دقائق وحتى تتسبك قليلًا.

يضاف الفول، وتقلب جميع المكونات.

يضاف باقي الزيت وعصير الليمون، ويتبل بالملح والكمون، ويخلط جيدًا.

يوضع في الطبق، ويقدم ساخن مع الخبز البلدي.





المقادير لعمل الطعمية بالحمص:-

1 كيلو حمص

نصف كيلو بصل مفروم

5

فصوص ثوم مفروم

1 حبة

فلفل حار "حسب الرغبة"

2

حزمة بقدونس مفروم

4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة باكينج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ربع

كوب نعناع مجفف

زيت للقلي













خطوات التحضير:-

نحضر وعاء كبير ونملؤه بالماء الساخن ،ثم نضيف له الحمص ،ونترك الحمص منقوع في الماء لمدة ليلة (12 ساعة).

نرفع الحمص من ماء النقع ونضعه في مصفاه حتى يتصفى.

نحضر وعاء جديد ونملؤه بالماء ،ونضيف له الحمص ،ونضع الوعاء على النار حتى يغلي الماء ثم نخفض النار ونغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة حتى ينضج الحمص.

نرفع الحمص من الماء ونتركه حتى يتصفى تمامًا.

نحضر الكبة ونضع فيها الحمص، ونقوم بهرسه.

نضيف الثوم والبصل والبقدونس والنعناع والفلفل الحار للحمص في الكبة ونستمر في الفرم.

نتبل برش الملح والكمون والبهارات والبيكينج باودر ونكمل الفرم ،حتى نحصل على عجينة طعمية الحمص

نرفع عجينة طعمية الحمص من الكبة لوعاء ونتركها في الفريزر لمدة ساعة.

نخرج عجينة طعمية الحمص من الفريزير ،ونتركها لفترة إذا كانت مثلجة.

نضيف بيكربونات الصوديوم لعجينة طعمية الحمص، ونقلب حتى تختفي تمامًا.

نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ،ونتركها على النار حتى يسخن الزيت.

نشكل عجينة طعمية الحمص على شكل أقراص ونضعها في المقلاة حتى تنضج من الجانبين ثم نرفعها على مناديل مطبخ .