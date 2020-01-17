بعد 6 أيام مدفونة تحت الجليد.. إنقاذ امرأة عجوز بصدفة غريبة

عثرت دوريات الاستكشاف على امرأة أمريكية تبلغ من العمر 68 عامًا مفقودة منذ 6 أيام مدفونة تحت الجليد لكن المثير للدهشة أنها لازالت على قيد الحياة.



وفي ظهر الأربعاء رصدت مروحية مكتب شرطة كاليفورنيا سيارة دفع رباعي من نوع تويوتا فور رنر على الجليد وبعد البحث عثروا على المفاجأة.



حيث وجدوا امرأة عجوز تبلغ من العمر 68 عامًا وتدعى «بولا بيت جيمس» مدفونة تحت الجليد، بعدما شوهدت آخر مرة وهي تقود السيارة.



لمدة 6 أيام طويلة و6 ليال بلا نوم، كانت ابنة العجوز بولا تخشى أن يكون حدث الأسوأ لوالدتها، فقد توقعت أنها ماتت في مكان ما.



تقول الإبنة «لورا باول» لصحيفة فوكس ناو "حتى صباح أمس، كنا نظن أنها ربما تكون ميتة"، لكننا رأيناها على شاشة التليفزيون فجأة بعدما نوهت عنها الشرطة في النشرة.





كانت عائلتها وجميع جيرانها متوترين للغاية، فقد شوهدت آخر مرة يوم الخميس الماضي في حوالي الساعة 7 مساءً، قال المسئولون إنها تعاني من الخرف ويمكن أن تصاب بالارتباك".



وفي الوقت الذي انخفضت فيه درجات الحرارة بشدة، ظهر خيط أمل العثور على بولا على قيد الحياة عندما وجدوا سيارتها، تقول ابنتها "لقد كانت معجزة حرفيًا أن هؤلاء الرجال وجدواها في الوقت المناسب تمامًا".



"لقد كانت مستيقظة وواعية، ونظرت إليهم وقالت: " أشعر بالبرد الشديد، وآمل أن تحضروا بطانية"، عانت بولا من الجفاف الشديد بعد إنقاذها لكنها في حالة جيدة الآن.