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فن

دنيا عبد العزيز شقيقة محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:01 ص
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
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شيري نبيل
تجسد الفنانة دنيا عبد العزيز دور شقيقة محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

ويضم مسلسل "البرنس" إنتاج سينرجى، نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

"البرنس" الاسم النهائي للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .
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