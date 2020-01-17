أمريكا: نرحب بقرار ألبانيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ترحب بقرار ألبانيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين.



وأضافت أورتاجوس: " إيران مستمرة في استخدام منشآتها الدبلوماسية في أوروبا وغيرها كغطاء للتخطيط لهجمات إرهابية والتجسس على مواطنيها بالخارج وتهديدهم".



وعرف القائم بأعمال وزير الخارجية الألباني جنت كاكاج، في بيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، الدبلوماسيين بأنها محمد علي أرز بيمانماتي وسيد أحمد حسيني الاست. وطردتهما السلطات الألبانية لنشاط لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس.



وقال كاكاج: "طُلب من ممثلي إيران مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا على الفور".



وكانت ألبانيا قد طردت، في ديسمبر 2018، سفير إيران ودبلوماسيا آخر "للإضرار بالأمن القومي". وقالت إيران في ذلك الوقت إن ألبانيا تصرفت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.



