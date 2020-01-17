توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2020 .



وفقا لما نشره خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





برج الحمل:

مهنيًا: تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية أو تتعلق بالخارج أو بالجامعة أو بمحيط ديني

عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا مع الشريك

صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.



برج الثور:

مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجددًا فأنت الخاسر الأكبر فكن حذر ومتيقظ من الفرق بين الامرين

عاطفيًا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولًا فا استشر مع الشريك

صحيًا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية



برج الجوزاء:

مهنيًا: يكون الفلك الى جانبك فى جميع خطواتك هذا اليوم وبمشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة بعد المجهود الذي قدمته

عاطفيًا: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك فحاول التخفيف عنه وتفهم وجهة نظره

صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك



برج السرطان:

مهنيًا: تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو إنطلاقة لعمل أو صفحة جديدة، انت مشحون بالايجابيات.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا او منفصلا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي قد يتحول الى زواج.

صحيًا: تقلبات الطقس تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة يا عزيزي.



برج الاسد:

مهنيًا: ينصحك الفلك بعدم ارهاق نفسك حيث يسيطر التعب عليكم انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا الى الراحة حتى تعود الفترة القادمة اقوي

عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا فحاول اصلاح ما افسدته.

صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك





برج العذراء:

مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك المهنية لذلك يحذرك الفلك من بعض الحاقدين الذين يحاولون الايقاع بك.

عاطفيًا: الظروف جيدة جدًا على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.

صحيًا: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة برية او جبلية.



برج الميزان:

مهنيًا: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا وكذلك عدم اذلال نفسك للغير و اكتساب المزيد من التجربة فى الحياة.

عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها وتوطد العلاقة بينكما أكثر.

صحيًا: اذا كان لديك اولاد فان مشاركتهم في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.



برج العقرب:

مهنيًا: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك بعض المتاعب، كن اكثر صبرا وحذرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة.

عاطفيًا: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بالشريك بسبب اهمالك له

صحيًا: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن



برج القوس:

مهنيًا: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، تنهمك في ضبط شانك المالي المشترك ورغم النفقات ثمه فرصة لمكسب مصدرة شراكة او تعويض

عاطفيًا: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم فكل علاقة ناجحة اساسها التفاهم والاصغاء للشريك

صحيًا: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك

برج الجدي

مهنيًا: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة، إنها فترة متوترة وقد تتورط في أزمة مع احد الزملاء فكن حذر

عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك واظهر له حبك و احساسك تجاهه

صحيًا: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء

برج الدلو:

مهنيًا: تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبك، لكن آمالك قد تخيب وتنطوي على نفسك وهذا شئ غير جيد فحاول ان لا تياس يا عزيزي فالقادم احلي

عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء

صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار





برج الحوت:

مهنيًا: يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظًا شديدًا في حياتك المهنية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين

عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين

صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة