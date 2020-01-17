توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2020 .
وفقا لما نشره خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنيًا: تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية أو تتعلق بالخارج أو بالجامعة أو بمحيط ديني
عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا مع الشريك
صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.
برج الثور:
مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجددًا فأنت الخاسر الأكبر فكن حذر ومتيقظ من الفرق بين الامرين
عاطفيًا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولًا فا استشر مع الشريك
صحيًا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية
برج الجوزاء:
مهنيًا: يكون الفلك الى جانبك فى جميع خطواتك هذا اليوم وبمشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة بعد المجهود الذي قدمته
عاطفيًا: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك فحاول التخفيف عنه وتفهم وجهة نظره
صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك
برج السرطان:
مهنيًا: تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو إنطلاقة لعمل أو صفحة جديدة، انت مشحون بالايجابيات.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا او منفصلا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي قد يتحول الى زواج.
صحيًا: تقلبات الطقس تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة يا عزيزي.
برج الاسد:
مهنيًا: ينصحك الفلك بعدم ارهاق نفسك حيث يسيطر التعب عليكم انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا الى الراحة حتى تعود الفترة القادمة اقوي
عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا فحاول اصلاح ما افسدته.
صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك
برج العذراء:
مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك المهنية لذلك يحذرك الفلك من بعض الحاقدين الذين يحاولون الايقاع بك.
عاطفيًا: الظروف جيدة جدًا على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.
صحيًا: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة برية او جبلية.
برج الميزان:
مهنيًا: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا وكذلك عدم اذلال نفسك للغير و اكتساب المزيد من التجربة فى الحياة.
عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها وتوطد العلاقة بينكما أكثر.
صحيًا: اذا كان لديك اولاد فان مشاركتهم في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.
برج العقرب:
مهنيًا: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك بعض المتاعب، كن اكثر صبرا وحذرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة.
عاطفيًا: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بالشريك بسبب اهمالك له
صحيًا: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن
برج القوس:
مهنيًا: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، تنهمك في ضبط شانك المالي المشترك ورغم النفقات ثمه فرصة لمكسب مصدرة شراكة او تعويض
عاطفيًا: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم فكل علاقة ناجحة اساسها التفاهم والاصغاء للشريك
صحيًا: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك
برج الجدي
مهنيًا: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة، إنها فترة متوترة وقد تتورط في أزمة مع احد الزملاء فكن حذر
عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك واظهر له حبك و احساسك تجاهه
صحيًا: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء
برج الدلو:
مهنيًا: تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبك، لكن آمالك قد تخيب وتنطوي على نفسك وهذا شئ غير جيد فحاول ان لا تياس يا عزيزي فالقادم احلي
عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء
صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار
برج الحوت:
مهنيًا: يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظًا شديدًا في حياتك المهنية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين
عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين
صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة
وفقا لما نشره خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنيًا: تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية أو تتعلق بالخارج أو بالجامعة أو بمحيط ديني
عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا مع الشريك
صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.
برج الثور:
مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجددًا فأنت الخاسر الأكبر فكن حذر ومتيقظ من الفرق بين الامرين
عاطفيًا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولًا فا استشر مع الشريك
صحيًا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية
برج الجوزاء:
مهنيًا: يكون الفلك الى جانبك فى جميع خطواتك هذا اليوم وبمشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة بعد المجهود الذي قدمته
عاطفيًا: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك فحاول التخفيف عنه وتفهم وجهة نظره
صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك
برج السرطان:
مهنيًا: تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو إنطلاقة لعمل أو صفحة جديدة، انت مشحون بالايجابيات.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا او منفصلا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي قد يتحول الى زواج.
صحيًا: تقلبات الطقس تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة يا عزيزي.
برج الاسد:
مهنيًا: ينصحك الفلك بعدم ارهاق نفسك حيث يسيطر التعب عليكم انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا الى الراحة حتى تعود الفترة القادمة اقوي
عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا فحاول اصلاح ما افسدته.
صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك
برج العذراء:
مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك المهنية لذلك يحذرك الفلك من بعض الحاقدين الذين يحاولون الايقاع بك.
عاطفيًا: الظروف جيدة جدًا على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.
صحيًا: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة برية او جبلية.
برج الميزان:
مهنيًا: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا وكذلك عدم اذلال نفسك للغير و اكتساب المزيد من التجربة فى الحياة.
عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها وتوطد العلاقة بينكما أكثر.
صحيًا: اذا كان لديك اولاد فان مشاركتهم في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.
برج العقرب:
مهنيًا: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك بعض المتاعب، كن اكثر صبرا وحذرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة.
عاطفيًا: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بالشريك بسبب اهمالك له
صحيًا: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن
برج القوس:
مهنيًا: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، تنهمك في ضبط شانك المالي المشترك ورغم النفقات ثمه فرصة لمكسب مصدرة شراكة او تعويض
عاطفيًا: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم فكل علاقة ناجحة اساسها التفاهم والاصغاء للشريك
صحيًا: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك
برج الجدي
مهنيًا: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة، إنها فترة متوترة وقد تتورط في أزمة مع احد الزملاء فكن حذر
عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك واظهر له حبك و احساسك تجاهه
صحيًا: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء
برج الدلو:
مهنيًا: تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبك، لكن آمالك قد تخيب وتنطوي على نفسك وهذا شئ غير جيد فحاول ان لا تياس يا عزيزي فالقادم احلي
عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء
صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار
برج الحوت:
مهنيًا: يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظًا شديدًا في حياتك المهنية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين
عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين
صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة