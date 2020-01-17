أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:



الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة شويكار، حيث عادت شائعة وفاتها للظهور من جديد.

https://www.elbalad.news/4136427



محمد رمضان يتخطى 18 مليون مشاهدة بـ كليب "رايحين نسهر"

حقق محمد رمضان، 18 مليونا و429 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه على يوتيوب، بداية يناير الجاري.

https://www.elbalad.news/4136491



أصالة تغنى "شامخ" لأول مرة على المسرح بالقصيم

أحيت المطربة السورية أصالة نصرى، الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية.

https://www.elbalad.news/4136544



ياسمين الخطيب عن ماجدة الصباحي: حبيت سهوكتها

نشرت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة قديمة للفنانة الراحلة ماجدة .

https://www.elbalad.news/4136560



لمياء فهمى عبد الحميد تحيى ذكرى رحيل والدها: صاحب اسم زي الألماظ

أحيت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، ذكرى رحيل والدها المخرج فهمى عبد الحميد الذى توفى يوم 17 يناير 1990، حيث نشرت صورته عبر حسابها على إنستجرام.

https://www.elbalad.news/4136552



وفاة والد دواين جونسون عن عمر 75 عاما

توفي روكي جونسون والد الممثل الأمريكي دواين جونسون عن عمر يناهز 75 عاما وفقا لما أعلنته مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية.

https://www.elbalad.news/4136562



زوج مي فاروق يتعرض لحادث أليم

طلبت الفنانة مي فاروق من جمهورها، الدعاء لزوجها السابق، أشرف سيد رجب، بعد إصابته في حادث سير.

https://www.elbalad.news/4136558



تامر حسني عن نجاحه في الغناء والتمثيل: ربنا كرمني من غير واسطة

شارك الفنان تامر حسني جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام " جمهوره بنشر مقطع فيديو جديد له.

https://www.elbalad.news/4136566



محمود العسيلي في شهر العسل .. صور

نشر الفنان محمود العسيلى مجموعة من الفيديوهات عبر خاصية ستوري بموقع "إنستجرام"، لمشاركة جمهوره أوقات استمتاعه مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم أثناء قضائهم شهر العسل فى جزر المالديف .

https://www.elbalad.news/4136574





هو حد يقدر يقول No.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

https://www.elbalad.news/4136533

