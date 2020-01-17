بسبب الأمطار.. توقف قطارات مرسى مطروح السلوم

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن محافظة مطروح الغربية أمس الخميس في تضرر خط السكة الحديد مطروح السلوم، حيث تعرض خط السكة الحديد بمنطقة الكيلو ١٣٠ طريق ابو ميلاد لانجراف التربة أسفل خط السكة الحديد من مياه سيل الأمطار .



وردا على ذلك أكد المهندس خالد زايد مدير السكة الحديد بمطروح أنه تم إيقاف حركة القطارات على ذلك الخط لحين تحسن الأحوال الجوية وبدء أعمال الصيانة والاطمئنان لإعادة تشغيل الخط.



يذكر أن محافظة مطروح قد تعرضت أمس الخميس إلى طقس سيئ وانخفاض شديد في درجات الحرارة مع زيادة في كمية الأمطار خاصة بمدن المحافظة الغربية.