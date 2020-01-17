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مرأة

17 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:46 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصيحة الأبراج لمواليد ١٧ يناير .

شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 17 يناير فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.. أنت أيضا موهوب في التعبير عن نفسك وعن مشاعرك

نصيحة:
تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة
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