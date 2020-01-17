AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفد وزارة السياحة و المصرى للغرف السياحية يتفقد مركز التدريب الفندقي بـ المنيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:20 ص
الاتحاد المصرى للغرف
الاتحاد المصرى للغرف السياحية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تفقد وفد من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية مركز التدريب الفندقي بأبو قرقاص ( محافظة المنيا ) وذلك يوم الخميس الموافق 16يناير 2020 لبحث أوجه التعاون المشترك بين الإتحاد والمركز فيما يخص تأهيل الشباب الباحثين عن عمل وتوفير كوادر مدربة للإلتحاق بسوق العمل بالقطاع السياحى .

يأتى ذلك انطلاقًا من دور الإتحاد المصرى للغرف السياحية والممثل للقطاع السياحى المصرى، ومسئوليته للنهوض بالقطاع وتماشيًا مع خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى فى قطاع السياحة وتطوير المنتج السياحى المصرى.

قام بالزيارة التفقدية للمركز كل من الدكتورة سها بهجت ، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب و هبة بكرى ، رئيس لجنة التدريب بالاتحاد وهشام نبيل ، مدير مشروع منحة الإتحاد الأوروبى المدعم من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط تشيد بمشاركة غرفة المنشآت السياحية ببورصة لندن WTM 2019

ينفذ فى 2020.. المصري للغرف السياحية يناقش برنامج تدريب التوعية البيئية

سها بهجت: تطوير أنماط سياحة المغامرات والبيئية فى مصر

«صدى البلد» تسرد 16 بندا تناقشها محال العاديات و السلع السياحية فى جمعيتها العمومية

في أولى جولاته.. وزير السياحة والآثار يلتقي 70 مستثمراً بالغردقة

مبادرات القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع وزير السياحة والآثار مع مستثمري البحر الأحمر

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يقترب من التوقيع مع مهاجم تونسي فى الانتقالات الشتوية

بسبب الأمطار.. توقف قطارات مرسى مطروح السلوم

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

زوج مي فاروق يتعرض لحادث أليم

الإفتاء: يجوز للمرأة ارتداء بنطلون جينز بشرط

مدرب بيراميدز: الأهلي بعيد عن أندية الدوري وحظوظنا كبيرة في الكونفدرالية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 6 أيام مدفونة تحت الجليد.. إنقاذ امرأة عجوز بصدفة غريبة

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة

على طريقة أفلام الرعب.. دمية "مسكونة" تروع عائلة.. وهكذا تم التخلص منها