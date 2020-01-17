وفد وزارة السياحة و المصرى للغرف السياحية يتفقد مركز التدريب الفندقي بـ المنيا

تفقد وفد من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية مركز التدريب الفندقي بأبو قرقاص ( محافظة المنيا ) وذلك يوم الخميس الموافق 16يناير 2020 لبحث أوجه التعاون المشترك بين الإتحاد والمركز فيما يخص تأهيل الشباب الباحثين عن عمل وتوفير كوادر مدربة للإلتحاق بسوق العمل بالقطاع السياحى .



يأتى ذلك انطلاقًا من دور الإتحاد المصرى للغرف السياحية والممثل للقطاع السياحى المصرى، ومسئوليته للنهوض بالقطاع وتماشيًا مع خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى فى قطاع السياحة وتطوير المنتج السياحى المصرى.



قام بالزيارة التفقدية للمركز كل من الدكتورة سها بهجت ، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب و هبة بكرى ، رئيس لجنة التدريب بالاتحاد وهشام نبيل ، مدير مشروع منحة الإتحاد الأوروبى المدعم من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى.

