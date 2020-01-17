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فن

إدوارد ينشر صورة له مع مجموعة من أصدقائه ... شاهد

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:37 ص
ادورد واصدقائة
ادورد واصدقائة
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سيد احمد
نشر الفنان ادوارد صورة له تجمعه مع مجموعة من أصدقائه من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلق ادوارد على الصورة قائلا" Childhood friends❤️❤️ "، حازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :ربنا يديمها - منورين - عظمة .

يذكر أن الفنان ادوارد شارك فى العديد من الافلام منها " مراتي وزوجتي - مفيش فايدة - سامي أكسيد الكربون ".
إدوارد ينشر صورة له مع مجموعة من أصدقائه ... شاهد
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