إدوارد ينشر صورة له مع مجموعة من أصدقائه ... شاهد

نشر الفنان ادوارد صورة له تجمعه مع مجموعة من أصدقائه من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وعلق ادوارد على الصورة قائلا" Childhood friends❤️❤️ "، حازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :ربنا يديمها - منورين - عظمة .



يذكر أن الفنان ادوارد شارك فى العديد من الافلام منها " مراتي وزوجتي - مفيش فايدة - سامي أكسيد الكربون ".

