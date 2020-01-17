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فن

آخر صورة لبابا .. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها .. شاهد

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:23 ص
ايمى طلعت و ولدها
ايمى طلعت و ولدها
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سيد احمد
نشرت ايمي ابنة الفنان طلعت زكريا  صورة لها مع والدها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت إيمي قائلة " ودى كانت اخر صوره لبابا فى حياته 😊 الله يرحمه 🙏".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :الله يرحمة - الله يرحمة ويغفرله

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
آخر صورة لبابا .. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها .. شاهد
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