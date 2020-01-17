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أخبار العالم

إندبندنت العربية: سوريا ساعدت في عملية مقتل قاسم سليماني

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
فجرت صحيفة "إندبندنت العربية" مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نقلت عن مصدر استخباراتي غربي بارز قوله إن مسؤول سوري سرّب معلومات دقيقة ومهمة للجانب الأمريكي حول تحركات قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل عملية استهدافه في العراق.

وقال المصدر: "الشخصية الرفيعة التي كانت على إتصال بالأمريكيين منذ فترة ليست بالقصيرة، قد اشترطت على واشنطن ألا يتم الاستهداف داخل الأراضي السورية".

وذكرت الصحيفة أن الأمريكيين تمكنوا من تعقب مسار الطائرة التي أقلت سليماني بعد التأكد أنه على متنها، واستطاعوا اختراق هاتف نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وكانوا يستمعون لما يدور بينه وبين سليماني وآخرين.

وأوضحت قائلةً: "أيضا استمعوا لمحادثات بينهم، ومنها فَهِم الأمريكيون أنهم يعدون العدة لعمليات كبيرة في سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية وغربية، كما تأكدوا أن المهندس سيكون بانتظار سليماني في مطار بغداد".
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