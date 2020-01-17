الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود باستاد السلام

يختتم اليوم الجمعة ، فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة عصر غدًا السبت بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام على استاد السلام، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ستاد المصانع الحربية ثم يعلن بعدها مختار مختار المدير الفنى للفريق قائمة المباراة ، وتعادل فريق وادى دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الفريق الحربى بهدف فى الدقيقة 12 بعد خطأ كارثى ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، ثم أحرز رجب عمران هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 59.



ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.



وقال مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى عقب التعادل مع وادى دجلة:"بالطبع كنا نأمل فى تحقيق الفوز ولكن هذه هي كرة القدم، نواجه سوء توفيق في الوقت الحالي وتعادلنا في أربعة مباريات متتالية وهذا أمر سيئ"وأكمل: "لعبنا بشكل مختلف أمام وادي دجلة، خاصة أن المنافس يمتاز بالتمرير الأرضى والاعتماد على الاختراق وهو ما دعانا للاعتماد على دفاع المنطقة معظم فترات المباراة، وغلق المساحات".



وشدد: "سوف نعمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الانتصارات مرة أخرى، ونحتاج فقط للتركيز".



ووقع أحمد على الظهير الأيمن لنادى الجونة على عقود انتقاله بشكل رسمى للإنتاج الحربى موسمين ونصف، فى حضور اللواء أشرف رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ونبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب، ليكون الصفقة الأولى للإنتاج الحربى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووجه نادى الجونة رسالة شكر لأحمد على من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى تقديرا للجهود التى بذلها منذ الموسم الماضى.