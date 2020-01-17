بصحبة نجليه وباسم مرسي وأحمد دويدار..شاهد أحدث ظهور لسعد الصغير

نشر المطرب سعد الصغير صورة له تجمعه بنجليه ولاعب الإنتاج الحربي باسم مرسى وأحمد دويدار ، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق سعد الصغير قائلا " حبايبى للى منورين ديمان "، وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : منورين - ❤❤❤.



وعرض لسعد الصغير، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.