أخبار الرياضة .. الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف .. الجبلاية تضع الأهلي فى مأزق قبل معركة النجم الساحلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو
كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن حديثه مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وإشادته به ومقارنته مع محمد صلاح، متحدثًا عن محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي الأسبق.
القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو
أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري وضعت الفريق في فخ قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.
الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف الجديدة .. تفاصيل
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، وحيث شهد تواجد 8 مصريين في مختلف أروقة الـ"كاف".
عدلي القيعي: فايلر سبب التأخير في الإعلان عن صفقة بادجي .. فيديو
علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على انضمام السنغالي أليو بادجي إلى صفوف القلعة الحمراء، قادما من فريق رابيد فيينا النمساوي.
محمد زيدان: يورجن كلوب رفض انضمامي لمنتخب مصر 2006.. والأهلي فاوضني.. فيديو
كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن سبب غيابه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2006، موضحًا حقيقة مفاوضاته مع الأهلي.
شاهد..أمير توفيق يحتفل بصفقة الأهلي الجديدة في التجمع الخامس
وصل أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم الأهلي إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، اليوم الجمعه
محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو
كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن حديثه مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وإشادته به ومقارنته مع محمد صلاح، متحدثًا عن محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي الأسبق.
القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو
أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري وضعت الفريق في فخ قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.
الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف الجديدة .. تفاصيل
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، وحيث شهد تواجد 8 مصريين في مختلف أروقة الـ"كاف".
عدلي القيعي: فايلر سبب التأخير في الإعلان عن صفقة بادجي .. فيديو
علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على انضمام السنغالي أليو بادجي إلى صفوف القلعة الحمراء، قادما من فريق رابيد فيينا النمساوي.
محمد زيدان: يورجن كلوب رفض انضمامي لمنتخب مصر 2006.. والأهلي فاوضني.. فيديو
كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن سبب غيابه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2006، موضحًا حقيقة مفاوضاته مع الأهلي.
شاهد..أمير توفيق يحتفل بصفقة الأهلي الجديدة في التجمع الخامس
وصل أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم الأهلي إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، اليوم الجمعه