أخبار الرياضة .. الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف .. الجبلاية تضع الأهلي فى مأزق قبل معركة النجم الساحلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن حديثه مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وإشادته به ومقارنته مع محمد صلاح، متحدثًا عن محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي الأسبق.أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري وضعت الفريق في فخ قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، وحيث شهد تواجد 8 مصريين في مختلف أروقة الـ"كاف".علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على انضمام السنغالي أليو بادجي إلى صفوف القلعة الحمراء، قادما من فريق رابيد فيينا النمساوي.كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن سبب غيابه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2006، موضحًا حقيقة مفاوضاته مع الأهلي.وصل أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم الأهلي إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، اليوم الجمعه