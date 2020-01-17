AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة .. الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف .. الجبلاية تضع الأهلي فى مأزق قبل معركة النجم الساحلي

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:21 ص
الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
Advertisements
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو

كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن حديثه مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وإشادته به ومقارنته مع محمد صلاح، متحدثًا عن محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي الأسبق.

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري وضعت الفريق في فخ قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف الجديدة .. تفاصيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، وحيث شهد تواجد 8 مصريين في مختلف أروقة الـ"كاف".

عدلي القيعي: فايلر سبب التأخير في الإعلان عن صفقة بادجي .. فيديو

علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على انضمام السنغالي أليو بادجي إلى صفوف القلعة الحمراء، قادما من فريق رابيد فيينا النمساوي.

محمد زيدان: يورجن كلوب رفض انضمامي لمنتخب مصر 2006.. والأهلي فاوضني.. فيديو

كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن سبب غيابه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2006، موضحًا حقيقة مفاوضاته مع الأهلي.

شاهد..أمير توفيق يحتفل بصفقة الأهلي الجديدة في التجمع الخامس

وصل أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم الأهلي إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، اليوم الجمعه

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. إصابة أكرم توفيق.. إعادة مباراة سيراميكا والزرقا.. رضا عبد العال مديرًا فنيًا لبلدية المحلة

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

موجز الرياضة.. مهاجمة الخطيب.. وتعليق كلوب على صلاح.. وفسخ عقد بوطيب مع الزمالك

أخبار النادي الأهلى | أول ظهور لـ كهربا بقميص الشياطين الحمر | خالد الغندور يهاجم الخطيب

أخبار الرياضة.. الزمالك يكشف تفاصيل عقوبة منتظرة ضد محمود كهربا .. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده

أخبار الرياضة| محمد صلاح يغيب عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا.. تركي آل الشيخ يتحمل صفقة السومة لـ الأهلي

ترشيحاتنا

التعليم تبحث إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر

فيلم صندوق الدنيا في دور العرض فبراير المقبل

عروس مصابة بالشلل تسير على قدميها يوم زفافها .. شاهد

«قولي الحقيقة عشان هفتش».. محافظ كفر الشيخ يحذر طبيبة أثناء جولته داخل الوحدة الصحية..فيديو

كل ده ليا لوحدي.. محمود العسيلي يظهر بفيديو لركوب اليخت في شهر العسل .. فيديو وصور

حدث ليلا.. أمريكا تعترف بـ إصابة 11 جنديا بقاعدة عين الاسد .. و الجيش الليبي يكشف سبب غضب أردوغان

AdvertisementS

محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

أخبار الرياضة .. الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف .. الجبلاية تضع الأهلي فى مأزق قبل معركة النجم الساحلي

الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف الجديدة .. تفاصيل

محمد زيدان: يورجن كلوب رفض انضمامي لمنتخب مصر 2006.. والأهلي فاوضني.. فيديو

محمد زيدان: بدأت رحلة احترافى بالعمل في مطعم بالدنمارك .. فيديو

شاهد..أمير توفيق يحتفل بصفقة الأهلي الجديدة في التجمع الخامس

الكومى يطالب حسام البدرى بتحمل تكاليف سفره للندن: رد جزء من حق البلد عليك .. فيديو

بوفون: لا أريد أن أكون قدوة لأحد

نور الشربينى تتأهل إلى نهائى بطولة الإسكواش بأمريكا

القيعي لجمهور الأهلي: فين تطبيق مقولة "على الحلوة والمرة معاه".. فيديو

بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة مصر المقاصة باستاد الدفاع الجوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنيه لكل 5 دقائق.. مدرسة تلجأ لحيلة غريبة لمنع أولياء الأمور من التأخير على أبنائهم

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد