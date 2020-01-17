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منوعات

جنيه لكل 5 دقائق.. مدرسة تلجأ لحيلة غريبة لمنع أولياء الأمور من التأخير على أبنائهم

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:25 ص
تلميذ
تلميذ
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عزة عاطف
في واقعة غريبة مثيرة للدهشة.. ثار غضب الأمهات والآباء البريطانيين بعد أن أعلنت مدرسة أنها ستغرمهم جنيه استرليني عن كل خمس دقائق يتأخرون فيها عن استلام أطفالهم.

هددت مدرسة بريطانية أنها ستتواصل مع هيئة الخدمات الاجتماعية إذا لم يحضر أولياء الأمور لاصطحاب التلاميذ قبل الساعة 4 مساءً بموجب سياستها الجديدة التي عرضتها هذا الأسبوع.

انتقد الآباء الحملة على أنها "عار" واتهموا مدير المدرسة بمعاقبة الأسر الغير قادرة أو الأقل ثراءً التي تكافح في الأساس لتغطية تكاليف الدراسة الأساسية وفقًا لصحيفة مترو.

لكن مدرسة جرافسيند كينت علقت بأن هذه السياسة ليست مجرد رادع لتأخر أولياء الأمور، ولكن لتغطية تكاليف دفع المعلمين الذين يجبرون على البقاء لوقت متأخر لرعاية التلاميذ حتى يصل الآباء.

قال أحد أولياء الأمور بأن الناس "أصيبوا بالصدمة والفزع" عندما علموا بالغرامات، ورغم أن الفكرة تبدو لوهلة جيدة إلا أنه أضاف "الكثير من الآباء يكافحون من أجل العمل لتوفير تكاليف رعاية أطفالهم".
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنيه لكل 5 دقائق.. مدرسة تلجأ لحيلة غريبة لمنع أولياء الأمور من التأخير على أبنائهم

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