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طريقة عمل طاجن السبانخ بمذاق لا يقاوم

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:42 ص
طريقة عمل طاجن السبانخ
طريقة عمل طاجن السبانخ بمذاق لا يقاوم
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق العديد من الأشخاص تناول السبانخ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير طاجن السبانخ على طريقة الشيف عماد الخشت.

مقادير طاجن السبانخ:

سبانخ 
جبن شيدر 
جبن موتزريلا 
زبد 
دقيق 
كريمة لبانى 
ثوم صحيح 

طريقة تحضير طاجن السبانخ:

* ترفع الزبد على النار ثم يضاف الثوم ثم الدقيق

* تضاف الكريمة مع التقليب حتى الحصول على القوام المناسب للصوص الأبيض

* ترفع الزبد على النار ثم يضاف لها الثوم ثم السبانخ

* يوضع الصوص الأبيض فى قالب فرن ثم السبانخ ثم طبقة أخرى من الصوص الأبيض

* يغطى الوجه بالجبن الشيدر و الموتزريلا ثم تسوى بالفرن و تقدم
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