طريقة عمل طاجن السبانخ بمذاق لا يقاوم

يعشق العديد من الأشخاص تناول السبانخ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير طاجن السبانخ على طريقة الشيف عماد الخشت.





مقادير طاجن السبانخ:





سبانخ

جبن شيدر

جبن موتزريلا

زبد

دقيق

كريمة لبانى

ثوم صحيح





طريقة تحضير طاجن السبانخ:





* ترفع الزبد على النار ثم يضاف الثوم ثم الدقيق





* تضاف الكريمة مع التقليب حتى الحصول على القوام المناسب للصوص الأبيض





* ترفع الزبد على النار ثم يضاف لها الثوم ثم السبانخ





* يوضع الصوص الأبيض فى قالب فرن ثم السبانخ ثم طبقة أخرى من الصوص الأبيض



