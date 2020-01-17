طريقة عمل طاجن السبانخ بمذاق لا يقاوم

يعشق العديد من الأشخاص تناول السبانخ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير طاجن السبانخ على طريقة الشيف عماد الخشت.
مقادير طاجن السبانخ:
سبانخ
جبن شيدر
جبن موتزريلا
زبد
دقيق
كريمة لبانى
ثوم صحيح
طريقة تحضير طاجن السبانخ:
* ترفع الزبد على النار ثم يضاف الثوم ثم الدقيق
* تضاف الكريمة مع التقليب حتى الحصول على القوام المناسب للصوص الأبيض
* ترفع الزبد على النار ثم يضاف لها الثوم ثم السبانخ
* يوضع الصوص الأبيض فى قالب فرن ثم السبانخ ثم طبقة أخرى من الصوص الأبيض
* يغطى الوجه بالجبن الشيدر و الموتزريلا ثم تسوى بالفرن و تقدم