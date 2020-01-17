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مرأة

بفستان قصير ذهبي.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:45 ص
زوجة مصطفى فهمى
زوجة مصطفى فهمى
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هاجر هانئ
شاركت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها.

خطفت زوجة مصطفى فهمى الأنظار بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللون الذهبى و الأسود.

وأكملت زوجة مصطفى فهمى إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الذهبى، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة الغير مبالغ فيها.

واعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
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