بفستان قصير ذهبي.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار

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زوجة مصطفى فهمى الأنظار بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة و خطفتالأنظار بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة و

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أكمام

مكشوفة، واتسم التصميم بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللون الذهبى و الأسود.