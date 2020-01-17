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أخبار العالم

منسقو الأمن في مستوطنات إسرائيل يسلمون سيارتهم للجيش.. اعرف السبب

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:52 ص
منسقو الأمن في مستوطنات
منسقو الأمن في مستوطنات إسرائيل يسلمون سيارتهم للجيش
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سمر صالح
أعاد منسقو الأمن في الجيش الإسرائيلي في المستوطنات الإسرائيلية سيارتهم للجيش احتجاجًا على عدم تلبية وزارة الجيش مطالبهم.

وذكر موقع القناة 7 العبرية، أن المئات من منسقي الأمن أعادوا مركباتهم المستخدمة في حفظ أمن المستوطنات في حدود غزة ومع الأردن ولبنان وباقي المناطق.

ووفقًا للقناة العبرية، لا يستطيعون القيام بأعمالهم في ظل تواصل وزارة الجيش بعد تحقيق مطالبهم وعدم جلوسها للاستماع لهم.

وهدد حراس الأمن أيضًا بإعادة أسلحتهم الشخصية للجيش في الأسبوع القادم، ثم التوقف التام عن أداء مهامهم إذا لم تلبِ مطالبهم.
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