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مرأة

دراسة: سيدة من بين 6 سيدات تعاني من أعراض توتر ما بعد الصدمة عقب الإجهاض

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:28 ص
دراسة: سيدة من بين
دراسة: سيدة من بين 6 سيدات تعاني من أعراض توتر ما بعد الصدمة
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أ ش أ
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن واحدة من كل ست سيدات تواجه حالة إجهاض مبكرة تعاني من أعراض توتر ما بعد الصدمة.

وقال الباحثون واضعو الدراسة إن النساء تحتجن لرعاية خاصة وحساسة بعد التعرض للإجهاض أو حالة حمل خارج الرحم.

وفى الدراسة التي أجرتها الكلية الملكية في لندن ومعهد (كي.يو.لوفين) في بلجيكا بمشاركة 650 سيدة، أظهرت نسبة 29 في المئة أعراض توتر ما بعد الصدمة بعد شهر من فقدان الجنين وتراجعت النسبة إلى 18 في المئة بعد تسعة اشهر.

وتعرضت الأغلبية لإجهاض مبكر قبل الاسبوع الثانى عشر من الحمل بينما مرت البقية بحالة حمل خارج الرحم.



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