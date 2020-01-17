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أخبار العالم

اعتقال تركي خدع 600 فتاة مغربية باسم الزواج | تفاصيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:01 ص
اعتقال تركي خدع 600
اعتقال تركي خدع 600 فتاة مغربية باسم الزواج
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سمر صالح
اعتقلت السلطات التركية، مواطنا يدعى "مصطفى شيمشاك"، احتال على أكثر من 600 فتاة مغربية بدعوى تزويجهن من رجال أتراك.

وأفاد موقع "الواحة" المغربي، أن المتهم اعترف في أحد البرامج الاجتماعية التركية بالنصب على عدد كبير من المغربيات، وذلك من خلال دعوتهن للزواج من مواطنين أتراك مقابل مبالغ مالية كبيرة يأخذها من الرجال، خاصة بمدينة كوتاهيا التركية.

واعترف المتهم أنه بدأ هذه العمليات الاحتيالية قبل 3 سنوات، حيث احتالت عصابته على مجموعة من الفتيات، منهن قاصرات يبلغن 17 سنة من عمرهن، حسب ما صرح به بعض ضحايا العصابة خلال البرنامج.

وفي نهاية الحلقة جرى القبض على "مصطفى شيمشاك" قبل مغادرة الاستوديو، وذلك بعد أن اعتبرت الشرطة البث المباشر للقناة التلفزية بلاغا لهم.
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